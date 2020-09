Bayers 1:1 gegen Leipzig : Ein Remis mit positiver Tendenz

Leverkusens Trainer Peter Bosz würge gerne weitere Offensivspieler in seiner Mannschaft begrüßen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Im Topspiel gegen RB Leipzig hätte Bayer 04 Leverkusen durchaus als Sieger vom Platz gehen können – dafür fehlt es jedoch an Durchschlagskraft. Deshalb hofft Peter Bosz auf weitere Zugänge für die Offensive.

Nach etwa 20 Minuten stand es bereits 1:1. Emil Forsberg traf zunächst mit sehenswerter Wucht für Leipzig, Leverkusens Kerem Demirbay glich mit einem traumhaften Treffer aus 22 Metern aus. Alles deutete auf ein Spektakel vor 6000 Zuschauern in der BayArena hin, doch weitere Tore sollten im Topspiel des zweiten Spieltags nicht fallen – trotz etlicher weiterer Chancen auf beiden Seiten.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann räumte zwar ein, dass Bayer „vielleicht einen My stärker war“, sagte aber auch, dass das Ergebnis insgesamt verdient war. „Wir müssen und werden beide damit leben.“ Sein Pendant Peter Bosz stimmte zu und attestierte der Werkself nach dem 0:0 in Wolfsburg zum Auftakt, dass das 1:1 gegen den Konkurrenten im Rennen um die Champions-League-Plätze ein „richtiger Schritt in die richtige Richtung“ sei, allerdings: „Zwei Punkte nach zwei Spielen ist ein bisschen wenig.“

Dass der Niederländer nach den Abgängen von Kai Havertz und Kevin Volland sowie der Verpflichtung von Patrik Schick gerne weitere neue Offensivspieler in seiner Mannschaft begrüßen würde, ist kein Geheimnis. Bosz deutete in den vergangenen Wochen mehrfach an, dass er sich auch im Angriff Verstärkungen wünscht.

