Remis im Topspiel Bayer verteidigt Platz eins bei den Bayern

München · Leverkusen sichert sich beim Rekordmeister ein 2:2 und bleibt an der Spitzenposition der Liga. Harry Kane bringt München früh in Führung, Alejandro Grimaldo erzielt per Freistoß ein Traumtor zum Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff trifft Leon Goretzka, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Exequiel Palacios sichert in der Nachspielzeit das Unentschieden.

15.09.2023, 23:28 Uhr

18 Bilder Bayern München - Bayer 04: die Werkself in Noten 18 Bilder Foto: AP/Matthias Schrader