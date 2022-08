Punktlos Letzter : Bayer stürzt immer tiefer in die Krise

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat auch seine vierte Partie seit dem Saisonstart verloren und bleibt Schlusslicht in der Bundesliga. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim setzte es für das Team von Trainer Gerardo Seoane ein 0:3 (0:2).

Die Fans von Bayer 04 waren bedient. Frustriert. Enttäuscht. Nach einer abermals schwachen ersten Halbzeit ihrer Werkself verabschiedeten sie die Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine. 0:2 lag Leverkusen zu diesem Zeitpunkt bereits gegen die TSG Hoffenheim zurück. Besser wurde es auch in der zweiten Hälfte nicht. Nach 90 Minuten lautete der Endstand gar 0:3 aus Sicht der Rheinländer – und erneut gab es lautstarke Pfiffe von den Rängen in der BayArena.

Nach dem 1:2 gegen Augsburg hatte Trainer Gerardo Seoane seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert. Kapitän Lukas Hradecky kehrte nach seiner Rotsperre zurück und hütete anstelle von Andrej Lunev Tor der Werkself. Im Mittelfeld ersetzte der zuletzt angeschlagene Robert Andrich den Argentinier Exquiel Palacios.

Die Partie begann mit einer guten Gelegenheit für den Tabellenletzten: Sardar Azmoun eroberte den Ball im Mittelfeld und schickte Moussa Diaby. Der Franzose kam auch zum Abschluss, doch Hoffenheims Torwart Oliver Baumann war hellwach (7.). Mehr Erfolg hatten die Gäste mit ihrem ersten Angriffsversuch. Bayer bekam in der Abwehr keinen Zugriff, Edmond Tapsoba hob das Abseits auf und Christoph Baumgartner überraschte alle mit einem Hackentreffer ins Eck – 0:1 (9.). Damit ist Leverkusen in bislang allen vier Pflichtspielen innerhalb der ersten Viertelstunde in Rückstand geraten.

Patrik Schick hatte den schnellen Ausgleich auf dem linken Fuß, zielte aber unter Druck gesetzt zu hoch und der Ball flog weit über das Tor der TSG (14.). Die Werkself mühte sich, Druck aufzubauen, allein, es fehlten die Ideen. Mit Ausnahme eines harmlosen Versuchs von Jeremie Frimpong kam von Bayer nichts mehr (28.). Das von André Breitenreiter trainierte Team hingegen stand sicher und verpasste den strauchelnden Leverkusenern den nächsten Nackenschlag. Nach einer abgefälschten Hereingabe von Ozan Kabak, die zur Bogenlampe wurde, lauerte Andrej Kramaric goldrichtig am zweiten Pfosten und köpfte zum 2:0 ein (35.)

Bayer wirkte geschockt, rat- und mutlos – und hätte beinahe den vorzeitigen K.o. hinnehmen müssen. Das vermeintliche Tor zum 0:3 aus Bayer-Sicht durch Robert Skov in der 39. Minute wurde allerdings durch den Videobeweis zurückgenommen. Bayers Sommerzugang Adam Hlozek war in der Entstehung gefoult worden.

Coach Seoane reagierte, brachte zur Pause in Kerem Demirbay und Palacios zwei frische Kräfte und stellte auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Die erste Chance nach dem Wiederbeginn war Schick vorbehalten. Der aussichtsreiche Schuss des Tschechen wurde jedoch von Teamkollege Azmoun vor der Torlinie geblockt (51.). Eine bezeichnende Szene. Von einem echten Aufbäumen der Leverkusener war in der BayArena aber weiter nichts zu sehen. Hoffenheim verwaltete den Vorsprung zunächst clever und setzte schließlich sogar noch einen drauf. Georginio Rutter jagte den Ball zwölf Minuten vor dem Ende zum 3:0 und damit zur endgültigen Entscheidung in den Winkel.

Weiter geht es für Bayer 04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05.

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba (76. Bakker), Hincapie - Aranguiz (46. Palacios), Andrich (66. Paulinho) - Diaby, Azmoun (76. Amiri), Hlozek (46. Demirbay) - Schick. - Trainer: Seoane

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Skov (70. Kaderabek), Geiger (75. Rudy), Angelino - Prömel, Baumgartner (69. Dabbur) - Rutter (85. Stiller), Kramaric (85. Bruun Larsen). - Trainer: Breitenreiter

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tore: 0:1 Baumgartner (9.), 0:2 Kramaric (35.), 0:3 Rutter (78.)

Zuschauer: 26.339

Beste Spieler: - Rutter, Kramaric

Gelbe Karten: Diaby - Kabak, Rutter, Angelino, Akpoguma (2)

Torschüsse: 14:10

Ecken: 3:1

Ballbesitz: 54:46 %