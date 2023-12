Remis im West-Duell Leverkusen und Dortmund teilen sich die Punkte

Dass Bayer Leverkusen auch nach dem 13. Spieltag die Tabelle anführt, war bereits vor dem Anpfiff des Topspiels gegen Borussia Dortmund klar. Heftiger Schneefall in München verunmöglichte am Samstag die Partie des FC Bayern gegen Union Berlin – und so bleibt das Klassement bis zum Nachholtermin an der Spitze asynchron. Doch im Süden der Republik wird man wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, was im Westen passiert ist: Der BVB und die Werkself teilen sich nach einem 1:1 (0:1) die Punkte.