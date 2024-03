Auswärtsrekord aufgestellt Bayer schlägt auch den SC Freiburg

Freiburg · Nach dem emotionalen 3:2-Sieg in der Europa League gegen Qarabag Agdam am Donnerstag gewinnt Bayer 04 Leverkusen auch am Sonntag mit 3:2 beim SC Freiburg. Für das Team von Trainer Xabi Alonso ist es der sechste Ligasieg in der Fremde in Serie – ein Klubrekord für den Titelkandidaten.

17.03.2024 , 17:55 Uhr

