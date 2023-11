An Alonsos Geburtstag Bayer lässt sich nicht von der Spitze verdrängen

Alonso überraschte mit seiner Startaufstellung und ließ Robert Andrich an der Stelle von Jonathan Tah im Weserstadion auflaufe. Dazu stand Piero Hincapie für Stammkraft Edmond Tapsoba in der Anfangsformation. Bei beiden könnte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das am kommenden Sonntag anstehende Topspiel gegen Borussia Dortmund handeln. Tah ist mit vier Gelben Karten vorbelastet, bei Tapsoba dürfte Schonung ein Thema sein. Zwar gab der 24-Jährige in der Länderspielphase bei Burkina Fasos 3:0 gegen Äthopien am Dienstag sein Comeback nach einer Handverletzung, aber eine Verschnaufpause schadet wohl nicht.