Sieg gegen Frankfurt Bayer setzt Aufholjagd in der Liga fort

Weiter geht es für Leverkusen am Donnerstag mit dem Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales gegen Union Saint-Gilloise (21 Uhr), in der Liga steht am Sonntag die Partie beim VfL Wolfsburg an (19.30 Uhr). Frankfurt ist am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gefordert (18.30 Uhr).