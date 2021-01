Union Berlin im Gegnercheck : „Eiserne“ schießen im Schnitt rund zwei Tore pro Spiel

Leverkusen Bayer Leverkusens nächster Gegner Union Berlin überzeugt in dieser Spielzeit mit gepflegtem Offensivfußball und einer guten Chancenverwertung – trotz der Ausfälle namhafter Profis wie Max Kruse.

Die Mannschaft Max Kruse ist nach seinem Muskelbündelriss vor einigen Wochen gegen die Werkself noch keine Option. Zwei weitere Angreifer fallen am Freitag wohl ebenfalls aus: Anthony Ujah konnte nach einer Knie-OP noch kein Spiel bestreiten und für Bayer-Leihgabe Joel Pohjanpalo wird es nach seiner Verletzung am Sprunggelenk aller Voraussicht nach nichts mit einem Wiedersehen. Immerhin ist der finnische Torjäger wieder im Training und kommt „langsam wieder ins Laufen“, wie Trainer Urs Fischer es umschreibt. Zwei andere zuletzt verletzte Spieler könnten hingegen zurückkehren: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mittelfeldroutinier Christian Gentner .

Die Form Dortmund wurde an der Alten Försterei 2:1 geschlagen, gegen den FC Bayern gab es ein Remis. Überhaupt setzte es in der gesamten Saison erst zwei Niederlagen für Union. Das 2:2 gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende war das fünfte Spiel in Serie, das Union nicht verloren hat. 25 Punkte und Platz fünf sind dafür der gerechte Lohn. Der Rückstand auf Leverkusen beträgt nur vier Zähler – ein Zwischenstand, mit dem vor der Saison wohl niemand in der Hauptstadt gerechnet hat. Einen Dämpfer gab es indes im Pokal: Gegen den Zweitligisten aus Paderborn unterlag Berlin kurz vor Weihnachten mit 2:3.