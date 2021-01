Bayers Gegner im Check : Vorsicht vor Leipzigs „Abwehrstürmer“ Angelino

Angelino, Leipzigs Leihgabe von Manchester City, ist seit Monaten in bestechender Form. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Der Kader von RB Leipzig ist breit aufgestellt. Herausragender Akteur ist bislang der Spanier Angelino, der als linker Verteidiger auch offensiv kaum zu bremsen ist. Worauf Bayer 04 sonst noch achten muss.

Die Mannschaft Der Kader der Leipziger ist breit aufgestellt – und das hat sich in dieser Saison bewährt. RB musste bereits einige Ausfälle auffangen. Konrad Laimer, der in der Vorsaison stark spielte, hat aufgrund eines Knochenödems noch keine einzige Pflichtspielminute absolviert. Winterneuzugang Dominik Szoboszlai stand wegen Adduktorenbeschwerden noch nicht für Leipzig auf dem Platz und wird wohl auch gegen Bayer fehlen. Das Leverkusener Eigengewächs Benjamin Henrichs wird das Wiedersehen ebenfalls verpassen. Der Außenverteidiger fällt mit Patellasehnen-Problemen aus. Der andere ehemalige Werkself-Profi Kevin Kampl steht hingegen vor seinem Comeback – ebenso wie Stürmer Yussuf Poulsen, den eine Adduktorenverletzung plagte. Innenverteidiger Ibrahima Konaté ist nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder im Mannschaftstraining und könnte in den Kader zurückkehren.