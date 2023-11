Zehnter Sieg im elften Ligaspiel Bayer überrollt Union und bleibt an der Spitze

Alonso setzte auf seine inzwischen etablierte Startelf, die den Erfolg in der Liga bislang garantiert – mit einer Ausnahme. Edmond Tapsoba, der unlängst an der Hand operiert wurde, fehlte im Aufgebot. Dafür war Piero Hincapie dabei, ebenso wie Exequiel Palacios, der das zähe 1:0 in der Europa League bei Qarabag Agdam mit Knieproblemen verpasste.