Fünfter Sieg in Serie : Bayer 04 triumphiert auch bei Arminia Bielefeld

Fünfter Sieg in Serie

Bielefeld Bayer 04 Leverkusen hat dem 4:0 bei Celtic Glasgow in der Europa League ein 4:0 bei Arminia Bielefeld folgen lassen. Am Sonntagabend erzielten Moussa Diaby, Patrik Schick (2) und Kerem Demirbay die Tore für das Team von Coach Gerardo Seoane.

Die Werkself hat einen Lauf. Zum Abschluss des siebten Spieltags in der Bundesliga feierte Bayer Leverkusen einen souveränen 4:0 (2:0)-Sieg bei Arminia Bielefeld und zieht damit nach Punkten mit Tabellenführer München gleich. Nach der nun anstehenden Länderspielpause kommt es zum Spitzenspiel mit dem Rekordmeister in der BayArena .

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane verzichtete nach dem 4:0-Erfolg in der Europa League bei Celtic Glasgow auf viele Wechsel. So stand auch Top-Talent Florian Wirtz erneut in der Startformation. Der Youngster leitete dann auch prompt den Führungstreffer für die Gäste aus dem Rheinland ein. Über Patrik Schick landete der Ball schließlich bei Moussa Diaby, der den Konter zum 1:0 souverän abschloss (18.).