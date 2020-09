RB im Gegner-Check : Kapitän Sabitzer fehlt Leipzig gegen Leverkusen

Leverkusen RB Leipzig muss am Samstag beim Spiel in der BayArena auf Kapitän Marcel Sabitzer, Verteidiger Ibrahima Konaté sowie Mittelfeldspieler Konrad Laimer verzichten. Neu im Team sind seit dieser Saison Alexander Sörloth Hee-Chan Hwang.

Das ist neu Zusammen erzielten Timo Werner und Patrik Schick in der vergangenen Saison 38 Tore für RB Leipzig – jetzt sind beide weg. Während Nationalstürmer Werner beim FC Chelsea auf den Ex-Leverkusener Kai Havertz trifft, läuft Schick nun für die Werkself auf. Diese Abgänge fing der Klub mit der Verpflichtung des Koreaners Hee-Chan Hwang vom Bruderklub RB Salzburg und dem Kauf des Norwegers Alexander Sörloth auf. Weil ansonsten aus dem Kreise der regelmäßig eingesetzten Akteure nur Hannes Wolf ging (zu Borussia Mönchengladbach), kam lediglich der einst bei Bayer ausgebildete Benjamin Henrichs von AS Monaco in den Osten der Republik.