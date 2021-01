Neuer Rechtsverteidiger : Bayer 04 macht Verpflichtung von Fosu-Mensah offiziell

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat die Verpflichtung von Timothy Fosu-Mensah offiziell gemacht. Der Rechtsverteidiger wechselt vom Premier-League-Kub Manchester United zur Werkself und unterschreibt bis 2024.

Schon seit einigen Tagen wurde der Name Timothy Fosu-Mensah mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht, am Mittwoch hat der Werksklub die Verpflichtung des Rechtsverteidigers von Manchester United offiziell gemacht. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.