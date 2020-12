Florian Wirtz

Nach seiner unter anderem wegen schulischer Verpflichtungen angeordneten Pause in der Europa League rückte Bayers Talent wieder in die Anfangsformation. Ermöglichte Leon Bailey mit einem Steilpass die zweite Großchance der Partie (7.) und hatte kurz vor der Halbzeit selbst die Gelegenheit auf einen Treffer. Bei seinem Versuch aus rund 13 Metern bekam TSG-Keeper Oliver Baumann aber noch die Hände an den Ball. Bei seinem Solo-Lauf durch den Sechzehner zum 3:1 (55.) konnte ihn im Anschluss aber niemand mehr stoppen.

Note: 1-