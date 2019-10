Julian Baumgartlinger

Erst am Donnerstag hatte der Österreicher seinen Vertrag unter dem Bayer-Kreuz bis 2021 verlängert. Am Tag darauf konnte er kaum unter Beweis stellen, weshalb die Verantwortlichen in Leverkusen so große Stücke auf ihn setzen - er gewann kaum Zweikämpfe und leistete sich einige Ballverluste.

Note: 5