2:1-Sieg gegen Schalke : Leverkusens Erfolgsserie hält an

Leverkusens Erfolgsserie hält an

Leverkusen Die von Peter Bosz trainierte Werkself hat ihre aufsteigende Form bestätigt. Gegen den FC Schalke gewann Bayer 04 vor allem dank einer starken ersten Halbzeit verdient mit 2:1 und zog damit nach Punkten mit den „Knappen“ gleich.

Bei den Siegen zuletzt in der Champions League in Moskau und dem Überraschungscoup beim FC Bayern war Leverkusens Angreifer Lucas Alario nur Nebendarsteller. Im Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke stand der argentinische Nationalstürmer jedoch schon früh im Fokus. Der 27-Jährige durfte anstelle von Kevin Volland beginnen und zeigte, dass trotz fehlender Spielpraxis auf ihn Verlass ist. Nach einem scharf getretenen Eckball von Leon Bailey segelte der Gelsenkirchener Schlussmann Alexander Nübel unter dem Ball hindurch und Alario hatte leichtes Spiel, den Ball ins verwaiste Tor zu köpfen.