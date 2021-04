Aleksandar Dragovic

Rückte für den kurzfristig ausgefallenen Sven Bender in die Startelf – zum ersten Mal unter Interimscoach Hannes Wolf. Es gibt in der Bundesliga sicher angenehmere Aufgaben, als Frankfurts André Silva in Schach zu halten. Bayers Innenverteidiger gelang es weitgehend, allerdings bis auf eine Szene in der Anfangsphase, in der Silva zum Abschluss kam, aber knapp vorbei zielte. Der Österreicher leitete zudem das Tor zum 1:0 ein. Note: 2