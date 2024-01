Borussia Mönchengladbach im Gegnercheck Vorsicht bei Eckbällen!

Die Mannschaft Auf der Zugangsseite hat sich bei Borussia im Winter-Transferfenster bislang nichts getan. In Hannes Wolf (New York City FC) und Yvandro Borges Sanches (bis Saisonende an NEC Nijmegen verliehen) haben den Klub zwei Spieler verlassen, die in der Hinrunde keine Rolle im Team des ehemaligen Leverkusener Trainers Gerardo Seoane gespielt haben. Für das Duell mit der Werkself steht hinter dem Einsatz einiger Borussia-Profis noch ein Fragezeichen: Alassane Plea, Rocco Reitz und Christoph Kramer konnten zuletzt nur individuell trainieren. Bei Manu Koné, Marvin Friedrich und Jordan Siebatcheu hofft Seoane, dass sie ihre muskulären Probleme überwunden haben. Torwart Jonas Omlin, Max Wöber (beide im Aufbautraining) und Tomas Cvancara (Bänderriss) fallen hingegen sicher aus, Ko Itakura nimmt mit Japan am Asien-Cup teil. Kapitän Julian Weigl kehrt nach seiner abgesessenen Gelbsperre zurück, er soll als Sechser vor der Abwehr für Ordnung sorgen.