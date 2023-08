Borussia Mönchengladbach im Check Mit neuem Trainer und neuem Personal zu alter Stärke

Die Form Die Elf vom Niederrhein ist mit einem 7:0-Erfolg im Pokal beim unterklassigen TuS Bersenbrück in die Saison gestartet. Zum Auftakt in die Bundesliga-Spielzeit landete das Seoane-Team beim spektakulären 4:4 in Augsburg einen Punkt. Dabei verspielte Gladbach zwei Mal einen Zwei-Tore-Vorsprung, drohte die Partie dann sogar zu verlieren und rettete durch einen in der 97. Minute von Cvancara verwandelten Foulelfmeter das Remis. Somit bleibt das Team unter Seoane – in der Vorbereitung gab es vier Siege und zwei Unentschieden – unbesiegt.