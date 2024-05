Jugendfußball BVB versetzt Bayers U17 in Schockstarre

Dortmund hatte jedoch erneut eine Antwort parat. Nach einem Foul von Nils Gernhardt an Taycan Etcibasi entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den BVB. Diego Ngambia Dzonga verwandelte sicher und schickte die Partie mit der letzten Szene in der regulären Spielzeit in die Verlängerung (90.+7). In der passierte dann zunächst nicht viel und alles deutete auf eine Entscheidung im Elfmeterschießen hin. Dortmund jedoch bekam noch einen Eckball zugesprochen, in Folge dessen der erst 14-jährige Jan Luca Riedl per Kopf zum 3:2-Sieg traf (120.+1) – und Bayers Talente mit deren erster Saisonniederlage in Schockstarre versetzte.