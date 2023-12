Borussia Dortmund im Gegnercheck Der BVB kommt mit Rückenwind in die BayArena

Die Mannschaft Das vor allem durch den Verkauf von Jude Bellingham, der im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid ging, eingenommene Geld hat Borussia Dortmund zum Teil in gleich mehrere Profis reinvestiert. Felix Nmecha kam für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg, Marcel Sabitzer für 19 Millionen Euro aus München und Niclas Füllkrug für 15,5 Millionen Euro aus Bremen. Den ablösefreien Abgang von Raphael Guerreiro zu den Bayern hat der BVB durch die Verpflichtung des Gladbachers Ramy Bensebaini, der zum Nulltarif anheuerte, versucht zu kompensieren. Während Nmecha die Partie in der BayArena am Sonntag wohl wegen Hüftproblemen verpassen wird, sollten die zuletzt erkrankten Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Julian Brandt und Niklas Süle einsatzfähig sein.