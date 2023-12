Dominante Werkself Vizemeister adelt Bayer mit Angsthasenfußball

Edin Terzic sah nach dem Schlusspfiff nicht unbedingt zufrieden aus. Zum einen haderte der Trainer von Borussia Dortmund mit den Schiedsrichtern und sah sein Team entscheidend benachteiligt, zum anderen verpasste er es mit dem 1:1 im West-Duell, den Abstand zu Bayer Leverkusen zu verkürzen. Der bleibt bei zehn Punkten. Die Werkself thront weiter an der Spitze, hat nun aber ein Spiel mehr als der FC Bayern absolviert, dessen Partie gegen Union Berlin am Samstag schneechaosbedingt abgesagt werden musste. Der BVB liegt auf Rang fünf und hat die Chance liegengelassen, sich an die Spitzengruppe heranzurobben. „Der Abstand ist groß und wir hätten ihn gerne verringert“, sagte Terzic. „Das ist uns nicht gelungen und deswegen sind wir auch nicht zu 100 Prozent zufrieden.“