Afrika-Cup beginnt Bei Bayer ist es Zeit für eine neue Startelf

Seit Saisonbeginn hat sich Alonso als Freund einer festen Stammelf für die Bundesliga gezeigt. Erst am vierten Spieltag beim 2:2 in München veränderte er seine zuvor drei Mal in Serie siegreiche Anfangsformation und brachte Robert Andrich anstelle von Exequiel Palacios, der zuvor auf einer strapaziösen Länderspielreise mit der argentinischen Nationalelf war. Danach kehrte der 42-jährige Coach zurück zu seiner bevorzugten Anfangself und rotierte erst am achten Spieltag wieder – erneut nach einer Länderspielpause – in Wolfsburg (2:1). Florian Wirtz und Odilon Kossounou bekamen bei den Niedersachsen eine Pause.