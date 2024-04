Bayers Erfolgsformel Was die Liga von Leverkusen lernen kann

Mehr Wettbewerb wagen Einen starken Kader hatten die Leverkusener meistens, dennoch konnten sich einige Profis ihres Stammplatzes sicher sein. Carro, Rolfes und Alonso haben das geändert. Durch die Transfers des vergangenen Sommers ist so gut wie jede Position mindestens doppelt und meist qualitativ gleichwertig besetzt. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft ist intensiv. Das macht sich auch bei den Startaufstellungen bemerkbar. Gegen Bremen, dem ersten Matchball um die Meisterschaft, nahm Alonso sieben Wechsel in der Startelf vor. Das kluge Rotationsmanagement in drei Wettbewerben stachelt den Ehrgeiz der Profis an und dürfte ein Grund sein, warum Bayer in dieser Saison vergleichsweise wenige Verletzte hatte. Oder wie der Trainer immer wieder betont: „Wir brauchen alle Spieler.“