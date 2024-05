Bayers Abwehrchef Simon Rolfes hat bei Jonathan Tah ein gutes Gefühl

Die meisten Leistungsträger der Werkself haben langfristige Verträge. Eine Ausnahme ist Jonathan Tah. Der Nationalspieler spielt eine konstant formstarke Saison und ist in der besten Verfassung seiner Karriere. Das weckt das Interesse anderer Klubs, unter anderem soll der FC Bayern München Interesse an dem bulligen Abwehrspieler haben, der mit Bayer Leverkusen Deutscher Meister wurde und am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom (21 Uhr/RTL) in der Startelf stehen dürfte.