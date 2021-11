Nur Moukoko war jünger : Bayer-Youngster Sertdemir und Bravo schreiben mit Bundesliga-Debüt Geschichte

Berlin Gleich zwei Spieler von Bayer Leverkusen haben sich am Sonntagnachmittag beim 1:1 gegen Hertha BSC in die Geschichtsbücher eingetragen.

Bei Bayer Leverkusen haben sich zwei Teenager in der Rangliste der jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte auf die Positionen zwei und drei geschoben. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Hertha BSC (1:1) feierten die eingewechselten Zidan Sertdemir (16 Jahre und 276 Tage) und Iker Bravo (16 Jahre und 298 Tage) ihr Debüt.

Kurios: Der Spanier Iker Bravo wurde beim 1:1 in der 79. Minute im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen eingewechselt und war damit nach Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag beim Debüt) der zweitjüngste eingesetzte Spieler in der Bundesliga – bis zur 86. Minute. Dann kam nämlich Zidan Sertdemir in die Partie, der Däne ist noch 22 Tage jünger als Bravo.