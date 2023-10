Frimpong und Grimaldo treffen Bayer Leverkusen verteidigt in Wolfsburg die Tabellenführung

Bayer dominierte fortan das Geschehen. Boniface (67.), Frimpong (77.) und Wirtz (87.) verpassten die Entscheidung. Wolfsburg kam durch Jonas Wind noch einmal zu einer Doppelchance in der Nachspielzeit, doch Hradecky hielt den Auswärtssieg fest. Durch das 2:1 bleiben die Leverkusener in dieser Spielzeit ungeschlagen. Weiter geht es für sie am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League gegen Qarabag Agdam. In der Liga empfängt der Werksklub am Sonntag (17.30 Uhr) den SC Freiburg. Wolfsburg ist am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg gefordert.