Bayer 04: Leverkusens Wagnis mit Peter Bosz

Leverkusen Der Niederländer Peter Bosz geht mit dem Auftrag in die Rückrunde, die Werkself neu zu erfinden. Das birgt Chancen und Risiken.

Noch bevor die erste Silvesterrakete gen Himmel stieg, beendete Bayer 04 Leverkusen das Fußballjahr 2018 mit einem Knall. Einen Tag vor Heiligabend und trotz zuletzt aufsteigender Tendenz beschlossen die Bosse, Trainer Heiko Herrlich vor die Tür zu setzen. Die Nachfolge war da längst eingestielt. Peter Bosz übernimmt die Werkself. Der Niederländer wird am Freitag ab 13 Uhr vorgestellt.

Es ist das Ende einer für alle Beteiligten nervenzehrenden Dauerschleife, denn im Grunde stand Herrlich bereits nach dem dritten Spieltag zur Disposition. Mit drei Niederlagen startete Bayer in die Liga. Danach schleppte sich die Mannschaft mehr schlecht als recht durch die Spielzeit. Immer wieder keimte die Trainerfrage auf, immer wieder verteidigte Sportgeschäftsführer Rudi Völler den angeschlagenen Coach. Kurz vor Weihnachten blieb die völlertypische zwischen trotzig und beschwichtigend pendelnde Rückendeckung plötzlich aus, was mehr als 1000 Worte sagte.

Zahlen lügen nicht. Sieben Niederlagen und nur 24 Punkte stehen nach der Hinrunde in der Bilanz. Für die ambitionierten Ziele des Vereins ist das zu wenig. Insofern war die Trennung nachvollziehbar. Die „Stagnation des Teams“ sei nicht zu leugnen, begründete Völler den Schritt. Trotz der zuletzt aufsteigenden Tendenz mit drei Heimsiegen in Folge sowie dem Überwintern in Pokal und Europa League sei der Wechsel notwendig.