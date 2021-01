Erfolge bleiben aus : Bayer Leverkusen im freien Fall

Leipzig Die Leichtigkeit aus dem erfolgreichen ersten Saisondrittel ist bei der Werkself dahin. Nach nur vier Punkten aus den vergangenen sieben Ligaspielen droht die Mannschaft von Trainer Peter Bosz, nach unten durchgereicht zu werden.

Es ist eine neue Situation für Peter Bosz . Seit seinem Amtsantritt als Trainer von Bayer Leverkusen punktete die Werskelf kontinuierlich, längere Durststrecken gab es in der jüngeren Vergangenheit nicht zu beklagen. Das hat sich geändert. Das 0:1 in Leipzig bedeutet, dass Leverkusen vier Punkte aus den vergangenen sieben Ligaspielen geholt hat – viel zu wenig für die ambitionierten Saisonziele, die irgendwo ab Platz vier aufwärts beginnen. Zur Erinnerung: Vor etwas mehr als einem Monat war Bayer noch Tabellenführer. Nun ist es eben jener Platz vier, Tendenz fallend.

„Die Ergebnisse sind in letzter Zeit natürlich nicht, wie wir das gerne hätten. Das ist enttäuschend“, räumte Bosz nach der Niederlage bei den Sachsen ein. Christopher Nkunku hatte die Partie mit seinem sehenswerten Tor für Leipzig entschieden (51.). „Aber es ist jetzt wichtig, dass wir das Vertrauen in uns behalten. Es kommen Spieler zurück, ein paar neue dazu – und dann werden wir auch wieder Leipzig angreifen können“, betonte der Niederländer.

In der Tat ist die Verletztenmisere bei der Werkself bemerkenswert und tatsächlich spielte die Mannschaft im Topspiel gut mit, doch letztlich fehlte etwas, um für Zählbares in Frage zu kommen. Vor allem die Offensive der Werkself ist ins Stocken geraten. Es fehlt die letzte Durchschlagskraft, um die meist gute Spielanlage in Tore zu verwandeln. Das war auch in Leipzig zu sehen.