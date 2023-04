Royale Union Saint-Gilloise im Check Leidenschaft und fußballerische Qualität ergeben eine gefährliche Mischung

Die Mannschaft Royale Union Saint-Gilloise ist die Überraschungsmannschaft der Europa League. Auch in der belgischen Liga ist das Team von Trainer Karel Geraerts in der Erfolgsspur und bleibt als Verfolger Spitzenreiter KRC Genk im Nacken. Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren – und der Rückstand beträgt nur zwei Punkte. Der Verein aus dem Brüsseler Vorort profitiert dabei von seinem finanzstarken Mehrheitseigner Tony Bloom, dem in England auch der Premier-League-Club Brighton & Hove Albion gehört. 2018 übernahm Bloom den damaligen Zweitligisten Saint-Gilloise vom deutschen Unternehmer Jürgen Baatzsch. In der vergangenen Saison stieg die Mannschaft in die Division 1A auf und wäre beinahe auf Anhieb Belgischer Meister geworden. Schlüsselspieler sind Kapitän Teddy Teuma, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht und auf neun Tore und neun Vorlagen kommt. Die Stürmer Dante Vanzeir und Victor Boniface erweisen sich ebenfalls als konstant treffsicher, dazu sorgt Simon Adringa als Linksaußen für Wirbel. Ausfälle gibt es nicht zu beklagen.