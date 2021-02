RW Essen im Check : RWE ist rund ein Jahr ungeschlagen

Leverkusen Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet ist ungeschlagener Tabellenzweiter der Regionalliga West. Top-Torjäger von Rot-Weiss Essen ist Simon Engelmann, der in 24 Partien bereits 22 Treffer erzielt hat.

Die Mannschaft Trainer Christian Neidhart verfügt über einen sehr ausgeglichenen Kader ohne bekannte Namen. Viele Spieler haben die Jugendteams größerer Klubs durchlaufen und sind gut ausgebildet. Dennoch gibt es freilich Spieler, die herausragen. Einer davon ist Mittelstürmer Simon Engelmann, der in seinen bislang 24 Saisoneinsätzen 22 Tore erzielte. Der 31-Jährige strahlt mit großem Abstand die größte Gefahr aus. Verletzungsprobleme haben die Essener so gut wie keine zu beklagen. Lediglich Rechtsverteidiger David Sauerland (Kreuzbandriss) fehlt bereits die gesamte Saison und Stürmer Maximilian Pronichev laboriert an einer Sprunggelenkverletzung.

Pokal-Achtelfinale in Essen : Werkself will keine Überraschung erleben

Die Form Der Zweitplatzierte der Regionalliga West ist noch ohne Niederlage in dieser Spielzeit. Saisonübergreifend ist der Pokalsieger von 1953 und Finalist von 1994 gar seit einem Jahr unbesiegt. „Wir wollen auch nach dem Dienstag ungeschlagen sein“, sagt Marcus Uhlig, Vorstandschef von Rot-Weiss Essen, der selbstbewusste Töne vor dem Pokalduell anschlägt: „Das wird kein Bonusspiel, bei dem wir mit Autogrammkarten und Edding dastehen und uns Unterschriften von den Stars holen. Wir wollen gewinnen.“ Das Vertrauen in die eigene Stärke ist vielleicht auch durch die bisherigen Auftritte im Pokal begründet. Erstligist Arminia Bielefeld und den Zweitligist Fortuna Düsseldorf mussten sich auf dem Weg von RW ins Achtelfinale geschlagen geben.



Darauf muss Bayer 04 achten Auf dem Papier ist das Duell eine klare Sache. Die gesamte Mannschaft von Rot-Weiss Essen hat einen geschätzten Marktwert von etwa drei Millionen Euro, die Werkself ist auf jeder Position um Klassen besser besetzt. Das einzige, was dem Einzug ins Viertelfinale im Weg stehen könnte, ist das Unterschätzen des Gegners und die Unfähigkeit, sich den Gegebenheiten anzupassen. Der Rasen in Essen ist in einem schlechten Zustand und die Spieler des Regionalligisten werden sich komplett verausgaben, um die Sensation zu schaffen.