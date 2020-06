Bayers Gegner im Check : Von Quaison und Mateta geht stete Gefahr aus

Leverkusen Für den FSV Mainz geht es am Samstag in der BayArena im Grunde um nichts mehr, für die Werkself hingegen um die Frage, ob nächste Saison die Champions- oder Europa League Teil des Spielplans ist. Zu unterschätzen sind die Rheinhessen jedoch nicht.

Die Mannschaft In der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes setzte Trainer Achim Beierlorzer auf Rotation in der Startelf. Eine Konstante ist jedoch Danny Latza: Der Kapitän stand in den vergangenen vier Partien in der ersten Elf und gilt als wichtiger Baustein für den seit dem vergangenen Spieltag perfekten Klassenerhalt. Ein weiterer Garant dafür spielt in der Offensive.