Bayers Gegner im Check : Auch der Trainerwechsel hilft Köln bislang nicht

Leverkusen Der 1. FC Köln ist punktgleich mit Paderborn Tabellenletzter und steckt in einer nicht enden wollenden Formkrise. Die Werkself geht als klarer Favorit in das Nachbarschaftsduell.

Die Mannschaft Neuer Trainer, neuer Manager, aber die alten Probleme: Der 1. FC Köln verliert auch nach dem personellen Umbruch immer weiter an Boden. Mit nur acht Punkten steht die Mannschaft punktgleich mit dem SC Paderborn am Liga-Ende – und Besserung ist nicht in Sicht. Dabei probierte der neue Trainer Markus Gisdol in den drei Spielen seiner Amtszeit in Köln bereits diverse Varianten mit der Mannschaft aus. Es half nichts. Der ebenfalls frisch geholte Manager Horst Heldt drohte dem Team bereits mit Konsequenzen. Dabei sind die vor der Saison hoch gelobten Akteure bis auf Flügelmann Christian Clemens alle fit.