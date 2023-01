Gladbach im Gegnercheck Sommers Nachfolger Omlin legt einen Kaltstart hin

Die Mannschaft In Yann Sommer hat der langjährige Stammkeeper die Borussia verlassen. Der Schweizer schließt sich dem FC Bayern an, der den Rest der Saison auf Manuel Neuer verzichten muss. Der Erlös von rund acht Millionen Euro aus dem Transfer wurde gleich in Ersatz reinvestiert. Sommers Landsmann Jonas Omlin kommt vom HSC Montpellier und hütet nun das Tor der Mannschaft von Trainer Daniel Farke. Zudem gibt es einen weiteren Abgang in der Winterpause: Mittelfeldspieler Rocco Reitz wechselt auf Leihbasis nach Belgien zum VV St. Truiden. Für Unruhe sorgten zuletzt mögliche Abgänge von Linksverteidiger Ramy Bensebaini und den mit Knieproblemen leicht angeschlagenen und daher für Sonntag fraglichen Mittelstürmer Marcus Thuram. Beide bleiben aber vorerst in Gladbach – „Stand heute“, wie Sportdirektor Roland Virkus betont. Linksaußen Yvandro Borges Sanches wird mit einer Sehnenreizung definitiv ausfallen. Für die Rückkehrer Florian Neuhaus (nach Teilriss des Kreuzbandes) und Lars Stindl (nach Infekt) dürfte die Startelf noch zu früh kommen.