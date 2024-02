Leverkusens Serie Bayers Erfolg weckt Begehrlichkeiten

Allerdings: Sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2026, der von Rolfes bis 2028. Im „Doppelpass“ (Sport1) hatte Bayers Sportgeschäftsführer nach dem 3:0 gegen die Bayern betont, dass er sich sicher sei, dass Alonso in Leverkusen bleibe. „Das eine sind Vertragskonstellationen“, sagte er. „Das andere ist, wie wohl er sich fühlt, die Familie, er selbst, und dass er weiß, was er am Verein hat. Auch, dass er eine sehr gute Mannschaft hat, wir eine sehr gute Perspektive im nächsten Jahr haben werden und es in der Mannschaft keinen Umbruch gibt.“