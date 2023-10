Arbeitssieg in Mainz Leverkusen übt sich in Effizienz

Auf Seiten der nach wie vor sieglosen Mainzer fand Trainer Bo Svensson im Anschluss an die bisher beste Saisonleistung lobende Worte für sein Team. „Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was ich von ihr gefordert habe – sowohl inhaltlich, aber auch von der Ausstrahlung und Haltung. Auch wenn es sich nach einem 0:3 komisch anhört: Ich kann dem Team keinen Vorwurf machen.“ Der Däne habe sich viele Spiele des Werksklubs in dieser Saison angesehen und keine Halbzeit entdeckt, in der sich Bayer so schwergetan habe, Chancen zu kreieren, wie in der ersten Hälfte beim FSV. „Und doch steht es dann 0:1. Das ist natürlich bitter für uns.“