Winterzeugnis für die Werkself: Mittelfeld Xhaka und Palacios bilden ein kongeniales Duo

Leverkusen · Zwei Zugänge mit Bestnote und ein Weltmeister in bestechender Form – so haben wir die Mittelfeldspieler und offensiven Außenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen in den 25 Pflichtspielen bis zur Winterpause gesehen – und sie bewertet.

29.12.2023 , 19:04 Uhr

Bayer Leverkusens Granit Xhaka (l.) feiert mit seinem Positions- und Teamkollegen Exequiel Palacios dessen Tor beim 5:1-Sieg gegen Darmstadt. Foto: Imago/Axel Kohring