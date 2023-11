119 Länderspiele Xhaka sichert sich Bestmarke, Trainer lernen bei Bayer 04

Durch den Punkt steht die Schweiz in der EM-Qualifikation an der Spitze der Gruppe I. Zwei Spiele hat die „Nati“ noch vor sich, der Vorsprung auf Platz drei beträgt indes nur vier Punkte. Weiter geht es am Samstag gegen den Kosovo, der Heimat von Xhakas Eltern. Am Dienstag folgt das Spiel in Rumänien. Die Besonderheit von drei Partien binnen sieben Tagen kam durch das Spiel gegen Israel zustande, das nach den Terror-Attacken der Hamas am 7. Oktober in diese Länderspielphase verschoben werden musste.