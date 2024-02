Beide Teams in Top-Form Xabi Alonso warnt Bayer 04 vor Aufsteiger Heidenheim

Bis zur Länderspielpause im März, der letzten vor der Europameisterschaft in Deutschland, stehen für die Werkself noch fünf Duelle in der Liga an, hinzu kommen die Achtelfinalbegegnungen in der Europa League. Der spanische Coach der Leverkusener sieht gleich in der ersten Aufgabe dieses Abschnitts eine echte Herausforderung für seine Mannschaft. „Das wird vielleicht unser schwierigstes Auswärtsspiel in dieser Saison“, sagte der 42-Jährige. Diese Aussage darf angesichts der noch zu absolvierenden Spiele – unter anderem in Dortmund und Frankfurt – als großes Kompliment für den Gegner gesehen werden.