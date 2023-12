Bayers Coach begeistert Alonso überhäuft den VfB mit Lob

Was also erwartet Alonso am Sonntag in der Hauptstadt Baden-Württembergs? „Es gibt einige Momente, in denen das Spiel von Stuttgart unserem ähnelt“, sagt er. „Ihre Ergebnisse sind super, aber besonders bemerkenswert ist, wie sie agieren. Im letzten Drittel greifen sie sehr gut an. Sie wissen, was sie zu tun haben. Es ist für mich keine große Überraschung, dass sie wo weit oben stehen. Man hat schon am Ende der vergangenen Saison gesehen, was sie können – und dass sich in Stuttgart etwas aufbaut.“