Klartext von Bayers Trainer Xabi Alonso stellt sich gegen rechte Parolen

„Natürlich müssen wir aufstehen und entschieden unsere demokratischen Werte verteidigen, nicht nur bei Bayer 04, sondern in der gesamten Gesellschaft“, betont der 42-Jährige. „Intoleranz können wir nicht akzeptieren.“ Es gehe um nicht weniger als den Erhalt der offenen Gesellschaft. „Jeder hat das Recht, hierher zu kommen und das Beste einzubringen, das er kann“, sagt Alonso. „Auch ich bin nach Deutschland gekommen, um mein Bestes zu geben – für die Gesellschaft, in die ich mich integriere und deren Kultur ich annehme. Aber das gilt nicht nur für mich. Viele Menschen kommen aus der ganzen Welt. Das passiert in Deutschland, in Spanien, in Italien, in ganz Europa.“