Bayer startet in Augsburg Alonso setzt für große Ziele auf kleine Schritte

Nach 24 Tagen Verschnaufpause geht es für die Werkself an diesem Samstag (15.30 Uhr) wieder um Punkte. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres, das zugleich den Abschluss einer schon jetzt klubhistorischen Hinrunde darstellt, tritt die Mannschaft von Xabi Alonso beim FC Augsburg an. Der Trainer der Leverkusener präsentierte sich am Tag vor dem Start in die zweite Hälfte dieser Spielzeit einmal mehr tiefenentspannt. „Wir haben ein großes Ziel und wollen dafür kämpfen, weiter Erfolg zu haben“, sagte der 42-Jährige. Um das zu erreichen, wollen er und seine Mannschaft weiter das tun, was schon Fußballergenerationen vor ihnen getan haben: von Spiel zu Spiel denken.