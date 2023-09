Klartext von Bayers Coach Xabi Alonso lobt Protest der Weltmeisterinnen

„Es ist ein wichtiger Moment für den Fußball, aber auch für die Gesellschaft in Spanien“, sagt Alonso. „Die Spielerinnen wollen für ihre Rechte kämpfen und sind absolut auf dem richtigen Weg. So weit ich weiß, gibt es jetzt eine Vereinbarung, dass es Reformen im RFEF geben wird und sie Teil davon sein werden. Im Gegenzug haben sie ihren Streik beendet.“ Leverkusens Coach stellt sich vor dem Start der Europa League klar an die Seite der spanischen Frauen. „Das ist eine wichtige Initiative, um das Verhalten, das wir alle gesehen haben, zu verändern. Was daraus entsteht, wird gut sein“, ist der 41-Jährige überzeugt.