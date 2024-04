Vor Heimspiel gegen Bremen Alonso lobt seine Joker Hofmann und Boniface

Der Coach freute sich für beide. Für Boniface war es das erste Tor nach seiner mehr als dreimonatigen Verletzungspause, für Hofmann die ersten Scorerpunkte seit dem 3:2 in Leipzig im Januar. Beim 1:0 in Berlin saß er zuletzt gar 90 Minuten auf der Bank. Gegen West Ham avancierte er binnen kürzester Zeit zum Matchwinner. „Jonas brauchte diesen Moment. Das war sehr wichtig für ihn, um sich wieder gut zu fühlen – und wir brauchen seine Spielintelligenz und seine Qualität im Strafraum.“ In den vergangenen Wochen habe der 31-Jährige einige gute Chancen gehabt, aber letztlich habe ihm das Glück gefehlt. Hofmann konterte die Frage, ob es ein perfektes Spiel für ihn gewesen sei, zwar lachend, aber auch mit einem Schuss Ernsthaftigkeit: „Nein, weil dann hätte ich von Anfang an gespielt.“