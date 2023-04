Vor Spiel in Wolfsburg Alonso hat bei Bayers Startelf die Qual der Wahl

Mit der Anstrengung des 1:1 gegen Union Saint-Gilloise in den Beinen geht es für Bayer am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn) beim VfL Wolfsburg um die nächsten Punkte in der Liga. Die Niedersachsen sind auf Platz neun mit vier Zählern Rückstand in Schlagdistanz zur Werkself auf Rang sechs. „Sie sind in einer Position, in der sie noch um alles spielen, so wie wir. Wolfsburg ist ein direkter Gegner für uns“, sagt Trainer Xabi Alonso.