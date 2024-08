Fokus auf Supercup Wo Robert Andrich noch Luft nach oben bei Bayer Leverkusen sieht

Leverkusen · Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich richtet den Blick auf den Supercup am Samstag und kündigt gegen den VfB Stuttgart das „erste Feuerwerk“ der Werkself an. Bis dahin gibt es aber noch was zu tun, mahnt der 29-Jährige.

12.08.2024 , 17:00 Uhr

Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich nimmt aus den Testspielen mit, dass noch nicht alles optimal passt bei der Werkself. Foto: AP/Michael Probst