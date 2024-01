Winterzeugnis für die Werkself: Angriff Wirtz, Boniface und Hofmann harmonieren

Mit 46 Toren in der Liga hat sich die Werkself in die Winterpause verabschiedet. Hinzu kommen 19 Treffer in der Europa League und 15 im Pokal. Keine Frage: Die „Abteilung Attacke“ hat wie die gesamte Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ein herausragendes Halbjahr hinter sich. Nachdem in den bisherigen Teilen der Serie Torhüter, Defensive und Mittelfeld im Mittelpunkt standen, geht es nun um die Offensive.