Medienberichte Leverkusen will Spieltermin gegen Köln verlegen

Der Werksclub wolle die Bundesligapartie vorverlegen und am Freitag, 5. Mai, statt am Sonntag, 7. Mai, spielen, berichtete zuerst der „Kicker“ und auch die „Bild“ am Donnerstagabend. Das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom findet am Donnerstag, 11. Mai, statt.