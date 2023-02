Nach Tumulten im Hinspiel Wie Bayer gegen Monaco doch noch das Weiterkommen klarmachen will

Die Lage bleibt verzwickt bei Bayer Leverkusen. Vier der vergangenen fünf Spiele gingen verloren – bei 7:10 Toren. Gerade als sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kurz vor und nach der Winterpause mit fünf Siegen in Serie aus ihrer Krise befreit zu haben schien, schlitterte sie zurück ins Formtief. Eine besonders bittere Niederlage war das 2:3 gegen die AS Monaco zum Auftakt in die K.-o.-Phase der Europa League. Erst in der dritten Minuten der Nachspielzeit wurde die Partie durch Axel Disasis Tor zugunsten der Monegassen entschieden. Nach dem Schlusspfiff kochten die Emotionen hoch – inklusive massiver Rudelbildung und mittelschwerer Handgreiflichkeiten. An diesem Donnerstag (18.45 Uhr) tritt die Werkself zum Rückspiel im Fürstentum an.