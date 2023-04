Leverkusen Bayer will Eintracht von Platz sechs verdrängen

Für Lukas Hradecky ist es einigermaßen überraschend, dass Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr) Platz sechs erobern kann. Dafür ist allerdings ein Sieg im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt die Voraussetzung. Der 33-Jährige spielte bis 2018 für die Hessen, gewann mit ihnen den DFB Pokal und wechselte vom Main an den Rhein. „Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir noch an sie rankommen“, sagte der Kapitän der Werkself unter der Woche.